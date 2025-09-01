Un hombre de 36 años fue atacado a balazos la madrugada de este martes en la colonia Nueva Santa María, en Tlaquepaque. El hecho ocurrió poco después de las 3:00 horas sobre la avenida 8 de Julio, a la altura de la calle Santa Mónica, frente a una tienda de abarrotes.

Policías municipales acudieron al lugar tras reportes de detonaciones y localizaron a la víctima inconsciente y gravemente herida. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que presentaba al menos seis impactos de bala en el tórax, brazos y piernas.

El lesionado fue trasladado en estado crítico a la Cruz Roja Parque Morelos, donde fue ingresado de inmediato a la sala de shock para recibir atención médica.

La zona fue resguardada por la policía para el levantamiento de indicios, aunque no se encontraron testigos que aportaran información sobre los responsables. La Fiscalía del Estado abrió una investigación para esclarecer el ataque y dar con los agresores. (Por Edgar Flores Maciel)