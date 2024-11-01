La ruta para la producción y venta de limón en la Tierra Caliente de Michoacán es custodiada con operativos permanentes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en el marco del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

La ofensiva criminal conformada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y Los Blancos de Troya, provocó en los últimos dos años, la muerte de jornaleros, productores, empacadores y elementos de fuerzas federales.

Desde las autopistas, carreteras estatales y caminos se percibe la presencia de una parte de los 10 mil 600 uniformados que desplegó el gobierno federal.