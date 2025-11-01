La Comisión Nacional del Agua entregó a la Cámara de Diputados el paquete de reformas en materia de aguas impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El director general de la Conagua, Efraín Morales, indicó que la iniciativa busca transformar el marco legal del agua en México para garantizar su acceso y frenar prácticas que han afectado a comunidades en todo el país.

Entre los principales beneficios que traerá dicha reforma, en caso de ser aprobada, destaca: garantizar el derecho humano al agua, ordenar y transparentar el sistema de concesiones, y establecer una política de cero tolerancia a la corrupción.