El 100 por ciento de las escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara cumple con la obligatoriedad del uso del cubrebocas, confirma el Secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, al recomendar que se utilice el quirúrgico que se compra en las farmacias.

“Consideramos que el 100 por ciento de los planteles a partir del comunicado que hicimos hacia Secretaría de Educación Pública han respondido positivamente con el uso de esta medida de protección, que por cierto es adicional a la vacunación. Alrededor de 8 estados de la república la han adoptado de la misma manera”.

Pérez Gómez indica que el uso obligatorio del cubrebocas es una medida complementaria contra el sarampión, porque la primera es la vacunación. Señala que no han tenido reporte de desabasto. (Por Gricelda Torres Zambrano)