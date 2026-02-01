Al pedir una limpia total del ayuntamiento, la regidora de Morena en Tequila, Luz Elena Aguirre, califica como desalentador el nombramiento de Lorena Rodríguez como alcaldesa interina, porque es parte del mismo grupo de Diego N, vinculado a proceso por extorsión, secuestro y nexos con la delincuencia organizada.

“Fue muy desalentador porque lo he expresado muchas veces, que al final de cuentas es una extensión de la cabeza pero queda el mismo sistema, el mismo cuerpo y eso desalienta porque quedan los mismos directores, los mismos funcionarios que ya tenían una tendencia de cómo hacer las cosas y hubo una lucha tan dolorosa, tan valiente de tantos ciudadanos como para que al final de cuentas lleguemos al mismo punto”.

La regidora Luz Elena Rodríguez, quien por seguridad tiene un pulso de vida, sostiene que la alcaldesa interina era parte del grupo de Diego N, por lo que conocía sus actividades. Indica que la ley da dos meses de plazo para ratificarla o hacer una nueva propuesta. (Por Gricelda Torres Zambrano)