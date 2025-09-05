Durante el macrosimulacro del próximo 19 de septiembre, justo en el 40 aniversario de los sismos de 1985, no solo se activarán 14 mil altavoces, también estará a prueba el nuevo sistema de alertamiento por telefonía celular en el país, explica la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Vázquez.

La funcionaria federal indica que la alerta sísmica es gratuita, no se requiere tener saldo, datos móviles ó conexión a internet, por lo que bastará con tener un sistema operativo actualizado.

El macrosimulacro se realizará el viernes 19 de septiembre a las 12 del día, con la hipótesis de un sismo de 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán y afectaciones en 12 estados, entre estos Jalisco y Colima. (Por Gricelda Torres Zambrano)