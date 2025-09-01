Un hombre de 29 años, señalado por vecinos de la colonia Conjunto Laureles en Zapopan como presunto agresor serial de mujeres, fue brutalmente golpeado la noche del jueves tras aparentemente intentar atacar a otra víctima.

La agresión vecinal le provocó fracturas en tibia y peroné, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

Habitantes de la zona aseguran que el individuo cuenta con al menos cuatro carpetas de investigación abiertas por agresiones contra mujeres, entre ellas un caso en el que presuntamente arrojó ácido a una de sus víctimas.

Tres de las denuncias corresponden a este año y una más al 2023.

Las mujeres afectadas exigen a la Fiscalía de Jalisco actuar con contundencia, ante lo que consideran omisiones previas en la atención a sus denuncias. (Por Edgar Flores Maciel)