El segundo simulacro nacional 2025 se llevará a cabo el 19 de septiembre a mediodía y contará con una medida más de alertamiento mediante mensaje vía celular, así lo informa la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

“El mensaje de alertamiento que llegará a los celulares a todo el país será enmarcado por el Segundo Simulacro Nacional 2025 y nuestra meta es poder usar este sistema para emitir alerta temprana a toda la población. Ahora bien, el alertamiento por telefonía celular no viene a sustituir medios tradicionales de avisos como altavoces, redes sociales, la radio o la televisión”.

La hipótesis será un sismo de 8.1 grados, el cual también permitirá que la población se mantenga preparada para algún otro fenómeno natural, además de los sismos, dependiendo la región donde se encuentren los usuarios de los móviles, dado que la alerta podrá regionalizarse. (Por Arturo García Caudillo)