Se dieron a conocer los horarios y sedes para los cuartos de final de la Leagues Cup, donde todos se llevarán a cabo el miércoles 20 de agosto.
Inter Miami CF vs Club Tigres será a las 6:00 de la tarde hora centro de México, en el Chase Stadium de Florida.
Seattle Sounders FC vs Club Puebla 6:00 p.m en Seattle, WA. Después Toluca FC vs Orlando City a las 7:00 p.m en Carson, CA. Y en ese mismo escenario, LA Galaxy vs Club Pachuca 9:45 p.m Carson, CA.
Cabe mencionar que la mayoría de los juegos tendrán transmisión en México por televisión abierta.
