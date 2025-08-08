El recién inaugurado Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga será un centro de alta especialidad que no solo atenderá a derechohabientes de Jalisco, sino también de otras seis entidades del país, informó el director nacional del ISSSTE, Martí Batres.

“Va a beneficiar a 380 mil derechohabientes que viven en Jalisco, pero también en Nayarit, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas”, señaló.

La primera etapa, inaugurada esta tarde por la presidenta Claudia Sheinbaum, no contempla por el momento la apertura del área de urgencias ni de quirófanos. Autoridades federales indicaron que estos servicios entrarán en operación en los próximos días, aunque sin precisar una fecha. (Por Edgar Flores Maciel)