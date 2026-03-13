El director de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, Luis Enrique Mederos, se sostiene respecto al hallazgo de seis descargas residuales de gran magnitud al Arroyo Seco, detectadas desde ayer en un recorrido de campo en la zona.

“Pero qué nos encontramos ahí, que ahí este Arroyo Seco desemboca en el arroyo del SIAPA y allí está cayendo todo, vertiéndose todo el drenaje que trae este Arroyo Seco, este Arroyo Seco estamos hablando que trae un 30 por ciento de puro drenaje y obviamente viene haciendo una contaminación severa, eso es en esa zona. Obviamente, tenemos descargas en diferentes partes de que viene siendo ahí en Adolf Horn, donde esas descargas están del lado de Tlajomulco”.

Luis Enrique Mederos reitera que esas conexiones no son domésticas, sino que se aplicó ingeniería para colocar tubos de seis pulgadas. (Por Gricelda Torres Zambrano)