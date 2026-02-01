El peso mexicano terminó la semana en terreno negativo frente al dólar estadounidense.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio cerró este viernes en 17.94 unidades por billete verde, con una depreciación diaria de 0.58 por ciento.

En el balance semanal, la moneda mexicana acumuló una caída de 0.82 por ciento en medio de la cautela de los mercados por un crecimiento del PIB de Estados Unidos menor al previsto y por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.