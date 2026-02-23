El presidente de la Federación del Transporte Colectivo del Estado de Jalisco, Enrique Galván, considera que el 90 por ciento de los conductores no dio este lunes el servicio, debido al temor por la inseguridad, a que las gasolineras cerraron y a que no había gente en la calle.

“Prácticamente en la Zona Metropolitana por ahí andará un camión desbalagado nada más, muy pocos, pero prácticamente el 90, 95 por ciento yo creo de todos no están trabajando y pues la mayoría de rutas en su totalidad no está trabajando”.

Enrique Galván indica que el cierre de escuelas y negocios propició que este lunes la ciudad luciera desolada, razón por la cual los conductores decidieron no circular por seguridad de ellos y los usuarios.

Considera que es una situación generalizada en la zona metropolitana porque casi no hay camiones. (Por Gricelda Torres Zambrano )