El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó una reunión con autoridades federales, estatales y municipales para evaluar la situación tras los hechos violentos del domingo, derivados del operativo en Tapalpa donde fue abatido “El Mencho”.

El mandatario informó que arribaron 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar la vigilancia y patrullaje en la entidad.

También señaló que el transporte público se restablece de forma gradual, mientras que la suspensión de eventos masivos continuará hasta nuevo aviso.

La Mesa de Seguridad permanecerá en sesión permanente para recuperar el orden y garantizar la tranquilidad en el estado.