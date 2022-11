Con un espectáculo renovado, el 90’s Pop Tour regresará a Guadalajara el próximo 3 de diciembre en el Auditorio Telmex. En conferencia de prensa, Ari Borovoy aseguró que este concepto no tiene fecha de caducidad, por los artistas que aún faltan por sumarse.

“Hay muchísimos artistas, no te quiero dar nombres de uno, porque tenemos incluso ya cartas y contratos con confidencialidad, con más de 12 artistas de los 90’s y como otros 15 de los 2000’s, está empezando apenas el 90’s y el 2000’s, yo no veo que esto vaya a tener pronto una fecha de caducidad, porque unos bajan, otros suben, otros regresan”.

Hasta el momento están confirmados para el 90’s Pop tour en Guadalajara las JNS, Magneto, Sentidos Opuestos, Lynda, Beny Ibarra, Erick Rubín y Caló, mientras que el artista sorpresa podría ser DKDA. (Por Katia Plascencia Muciño)