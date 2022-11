Es falso que el Hospital Civil de Guadalajara desmantele la capilla del nosocomio, como se ha viralizado a través de redes sociales, sentencia su director general, Jaime Andrade.

“Eso sucedió en Campeche, no podría decir si es real o no es real, pero lo que sí puedo decir es contundentemente que es totalmente falso que en el Hospital Civil de Guadalajara se haya desmantelado la capilla. Nosotros tenemos una capilla que ustedes pueden visitar que está en el primer piso de la torre de especialidades”.

El director de los Hospitales Civiles de Guadalajara aclara que el video que se viralizó no corresponde a Guadalajara, sino a otra entidad del sur del país.

Refiere que en estos momentos hay obras de mantenimiento en el hospital que nada tiene que ver con la capilla. (Por Gricelda Torres Zambrano)