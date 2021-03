El Atlas podría tener para el Clásico Tapatío a Julio Furch. El refuerzo Rojinegro aún no se estrena con la Academia debido a una lesión y podría hacerlo el 24 de abril frente a Chivas, pues dijo que de la cirugía ya lo dieron de alta y regresaría dentro de 4 ó 5 semanas.

“Esta semana tuve el alta médica por parte del doctor que me hizo la operación. Queda ahí entre 4 y 5 semanas más de readaptación físico y tratar de no estar con ningún dolor, que por ahí tengo en el tendón, por parte de la inmovilización que tuvo el tobillo”.

Furch, agregó que lo que buscará en los entrenamientos será la adaptación al equipo: “Uno quiere volver y quiere volver bien, es lo principal que estoy buscando. Acoplarme al equipo porque ni bien llegué me tocó jugar con dos puntas, distinto a lo que está jugando ahora al equipo. Creo que lo están haciendo de excelente manera se les ve con mucha confianza de enfrentar al rival que sea”. (Por Martín Navarro Vásquez)