El Banco de México mantiene los recortes en su política monetaria y este jueves determinó un nuevo descenso en su tasa de interés interbancaria de 25 puntos base, como ya había anticipado el mercado, para dejarla en 7.25 por ciento.

Este es el recorte número 12 que aplica el Banco central desde que inició un ciclo de flexibilización a inicios del 2024, en medio de una desaceleración de la inflación y un débil desempeño de la economía.

Anticipa que hacia adelante tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación y que las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente.