Al cerrar su primer informe de actividades, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, hizo un llamado a las fuerzas políticas del Poder Legislativo estatal para iniciar un diálogo amplio e incluyente que permita diseñar una reforma judicial ejemplar para la entidad.

“Yo quisiera pedirles con todo respeto a todas las fuerzas políticas en el Poder Legislativo que nos podamos sentar con especialistas, con las universidades y que construyamos una reforma que le convenga a Jalisco, una reforma que verdaderamente nos dé el mejor Poder Judicial de toda la República Mexicana”.

Lemus reiteró su respaldo a la meritocracia en la designación de jueces y magistrados, y se pronunció en contra de los mecanismos de elección por tómbolas o sorteos, al considerar que el sistema judicial debe garantizar independencia y profesionalismo. (Por Edgar Flores Maciel)