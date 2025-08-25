A cien años de su fundación, el Banco de México se ha constituido en un pilar de estabilidad y desarrollo para nuestro país, aseguró durante el acto conmemorativo por el Centenario de esta institución, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja.

“A cien años de su fundación, el Banco de México constituye un pilar de estabilidad y desarrollo para nuestro país, nuestras fortalezas más valiosas son la credibilidad y la confianza que la sociedad nos otorga. Esta fortalezas se han construido gradualmente a través de nuestros cien años de historia y se basan en la capacidad, el compromiso, la honestidad y la lealtad a México con que se han desempeñado millares de mujeres y hombres que han laborado en esta institución”.

Este acto fue encabezado por la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, quien estuvo acompañada por los titulares de Gobernación y Hacienda, así como por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. (Por Arturo García Caudillo)