Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de dos cargos por crimen organizado.

Ante el juez Brian Cogan, de la Corte de Distrito para el Este de Nueva York, el mexicano formalizó un acuerdo que negoció con la fiscalía para evitar ir a juicio, ganar algún beneficio procesal y además, abrir la oportunidad para convertirse en testigo protegido de Estados Unidos.

Como parte de su acuerdo, además se comprometió a pagar 15 mil millones de dólares.

Zambada García enfrentaba 17 cargos por el caso criminal en Nueva York y se le agregaron otros siete cargos que tenía pendientes en El Paso, Texas, como parte de su negociación de culpabilidad.