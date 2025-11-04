La décima quinta edición de El Buen Fin se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, con una expectativa de ventas de 200 mil millones de pesos.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre, dijo que en esta edición se invita a los mexicanos a consumir lo local, a comprar lo “Hecho en México”.

La Profeco iniciarán con el monitoreo en 334 centros comerciales y en 50 lugares de alto consumo en torno a 480 productos para verificar que no haya simulación de ofertas y promociones.