Grecia Quiroz, viuda de quien fuera presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum entró minutos antes a Palacio Nacional, proveniente de la Secretaría de Educación Pública, donde encabezó un acto protocolario con rectores de universidades.

La mandataria se reunirá esta tarde con su gabinete para definir cómo se conformará el Plan Michoacán de Paz y Justicia que anunció durante su conferencia mañanera.