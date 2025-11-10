La Cámara de Comercio de Guadalajara estima que este año la derrama económica del Buen Fin superarán los siete mil millones de pesos, explica a Notisistema Raúl Sánchez Ruíz, vicepresidente de Servicios.

“Sí, cada año va creciendo, para este año tenemos un diferencial de siete por ciento, mil comercios más, por lo que vemos que esto no solo es la confianza del consumidor sino también la confianza de los comerciantes de que este Buen Fin les funciona para traer más ventas a su negocio. Y junto con este crecimiento de negocios también se da un crecimiento en la derrama económica. Para este año esperamos siete mil millones de derrama económica en la ZMG que es un 16.5% más que el año anterior”.

Por primera vez en sus 15 años de historia, el Buen fin se realizará durante cinco días, es decir, del jueves 13 de noviembre al lunes 17. Participarán más de 15 mil establecimientos en la zona metropolitana. (Por Gricelda Torres Zambrano)