Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, podría pasar 14 años en prisión acusado de lavar millones de dólares para la red criminal encabezada por el padre de su novia.

Tras cumplir su condena en Virginia, se tiene previsto que sea deportado a México donde se le acusa del secuestro de dos elementos de la Marina ocurrido en 2021, como venganza por el arresto de la esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia.

El mexicano, originario de Zamora, Michoacán, será sentenciado el próximo 18 de diciembre luego de su arresto en noviembre de 2024, en California, donde vivía bajo el nombre falso de Luis Miguel Martínez.