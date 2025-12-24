La Liga MX nombró ayer al delantero de las Chivas, Armando la “Hormiga” González como el MVP del Torneo Apertura 2025, tras haber conquistado el título de goleo de manera conjunta con Paulinho de Toluca y Joao Pedro del San Luis, con 12 tantos cada uno. Un reconocimiento que respalda su rendimiento a lo largo del certamen y que otorga la afición con su votación a través de las redes sociales.

Armando González Bejarano, papá del futbolista, se alegra de que la “Hormiga” ya esté cosechando frutos porque su camino no ha sido fácil, pues hace 2 años que debuto, tiempo en el que el Guadalajara ha sido dirigido por 6 entrenadores.

“Sí, ha estado en muy buen nivel porque él debutó hace 2 años y le ha tocado una etapa difícil en Chivas que en estos 2 años imagínate ha tenido 6 entrenadores, tu sabes que cada entrenador nuevo que llega es volver a analizar el plantel había en su posición jugadores con una trayectoria muy importante y no jugaba y llegaba otro entrenador y hay que volver a mostrar entonces fue muy tenaz y por su puesto que al conseguir estos logros personales de él ha sido muy importante”

La siguiente meta de la “Hormiga” es consolidarse en la titularidad de Chivas el siguiente torneo para poder ganarse un lugar en la Selección Nacional para el Mundial 2026. (Por Manuel Trujillo Soriano)