En Béisbol, Los Jaguares de Nayarit se mantienen con paso arrollador y se impusieron en el último juego de la serie 4-2 a los Charros de Jalisco, para ganar la serie por limpia y sumar su sexto triunfo consecutivo.

La ofensiva nayarita siguió encendida tras ganar el primero juego de la doble cartelera también por 4-2, y José Manuel Orozco castigó con tablazo de tres carreras en la segunda entrada, para abrir la pizarra y aunque Charros respondió con jonrón de Dean Nevárez no fue suficiente y Jaguares confirmó su hegemonía sobre la novena de Benjamín Gil.

Hoy hay descanso en la liga del Pacífico por las fiestas navideñas y a partir de mañana los Charros recibirá en el Parque Panamericano de Zapopan a los Algodoneros de Guasave; encuentro que a solicitud de los Caporales cambia de horario, de las 5 a las 6:30 de la tarde. (Por Manuel Trujillo Soriano)