Este 29 de octubre Saúl Álvarez cumple 20 años como boxeador profesional. Recibió muchas felicitaciones, desde varios deportistas hasta cantantes como Lucero, Residente, Luis R. Conriquez, Fer de Maná, hasta Alejandro Fernández.

Fue en la alguna vez llamada Arena Chololo Larios en Tonalá, cuando debutó con triunfo por nocaut sobre Abraham González. Justo en ese momento comenzó el cúmulo de éxitos del Canelo, quien ha logrado ganar 11 títulos.

El manager José Chepo Reynoso, dice estar orgulloso de haberle puesto el apodo del Canelo.

“Orgulloso de lo que ha sido, llegó de niño, luego creció como adolescente, como joven y hoy ya es un adulto que admiro, muy responsable como persona y disciplinado como el gran campeón que es. Su padre le puso Saúl, pero yo lo hice, yo le puse Canelo, y eso es de mucha satisfacción para mi”, dijo.

Por lo pronto el Canelo radica en Estados Unidos y se recupera de una cirugía en el codo izquierdo. (Por Martín Navarro Vásquez)