La Selección Mexicana Femenil avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub 17 que se celebra en Marruecos, al vencer un gol por cero a Paraguay.

El gol del triunfo fue de Berenice Ibarra al minuto 17. Ahora el conjunto tricolor femenil se medirá en la siguiente fase a Italia, que viene de golear 4-0 a Nigeria. Ese encuentro se llevará a cabo el próximo domingo. (Por Martín Navarro Vásquez)