Con la gira “Íntimo” a punto de comenzar, el cantante Kalimba adelantó que ya trabaja en nueva música con la que busca explorar otros sonidos y dejar atrás el pop que ha marcado gran parte de su carrera, según compartió en entrevista con Notisistema.

“La conclusión absoluta es que no lo sé, la conclusión inmediata es que el pop lo voy a dejar un poquito a un lado, la verdad es que también creo que la edad y OV7 me lo enseñó en la gira del del aniversario, yo soy siempre muy franco, pero yo preferiría por mi edad, estar cantando una canción que va con mis emociones, estar cantando una canción que expresa cómo veo el amor hoy, estar cantando una canción dependiendo a mi pensamiento y a quién soy”.

El artista explicó que esta nueva etapa responde a una inquietud personal por experimentar y crecer como músico, sin encasillarse en un solo género; sin embargo, por ahora se enfoca en el arranque de su gira, con la que se presentará el próximo 7 de mayo en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)