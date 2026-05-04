La nueva área de Hemodiálisis del Hospitalito de Tonalá ya recibió a sus primeros 15 pacientes, indica el presidente municipal, Sergio Chávez al hablar de las características y capacidad de atención.

“Tiene una capacidad para 54 pacientes hemodialisados. Estará trabajando en esta primera etapa de lunes a viernes de siete de la mañana a seis de la tarde, con tres diferentes turnos y con un personal máximo de 18 personas, donde se encuentran desde doctores especialistas en riñones, enfermeras con licenciatura, trabajadoras sociales”.

Esta área de hemodiálisis fue inaugurada el pasado martes, con la intención de apoyar a las personas con problemas renales y sin seguridad social. Este año se destinarán 60 millones de pesos para su operación. (Por Gricelda Torres Zambrano)