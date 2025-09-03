El cantante peruano Pascal continúa consolidando su carrera artística y recientemente sorprendió con una colaboración junto a Mariana Seoane.
El tema, que ha sido bien recibido por el público, surgió de forma natural, aunque implicó varios procesos de ajuste creativo, según compartió el artista a Notisistema:
“Queríamos hablar de una historia de amor, que sea bien pasional muy sensual, sin pasarnos de la ralla, de irnos a lo vulgar y creo que bueno el trabajo que nos costó un poquito, porque a veces era que teníamos ideas que se iban mucho a lo que no queríamos pero la verdad es que estoy muy feliz con el resultado tanto de la canción y del video”.
Con este lanzamiento, Pascal demuestra su versatilidad y reafirma su intención de llevar su música a nuevos escenarios.
Adelantó además que espera sumar más presentaciones en vivo y continuar con proyectos que le permitan conectar con un público cada vez más amplio. (Por Pilar Gutiérrez)
El cantante Pascal lanza dueto con Mariana Seoane
