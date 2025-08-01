La presidenta Claudia Sheinbaum confió que será “muy cordial” la reunión que sostendrá esta mañana con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Adelantó que se acordará entre ambos países un programa de cooperación de seguridad que llevará el nombre de “Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”.

La Mandataria federal adelantó que hará una presentación de los logros alcanzados en la estrategia de seguridad de su gobierno, y en donde tocará el tema de los mexicanos que viven en ese país, sí como el comercio entre ambos países.