El cantante tapatío Sergio Aguilar, recordado por su participación en el reality La Academia, alista su regreso a la música con el próximo lanzamiento de nuevos temas, así lo reveló en entrevista con Notisistema:

“Este 2026 va a estar lleno de mucha música, tengo ya nuevos temas que estoy justo a punto de grabar, de terminar, que van a estar padrísimos, después de 10 años exactamente que saqué mi último disco que fue Tiempo para dos, que está ahí en Spotify, ahora viene otro nuevo y muy renovado Checo Aguilar”

Dentro de sus compromisos actuales, Sergio Aguilar forma parte del elenco de la puesta en escena “Hoy no me puedo levantar”, que se presentará este sábado 17 de enero en el Teatro Galerías de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)