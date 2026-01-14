La situación financiera del INFONAVIT está bastante bien, pasando de 779 mil millones de pesos en 2024 a 980 mil millones en la actualidad, así lo informa el titular de este organismo, Octavio Romero Oropeza.

“Recibimos en septiembre del 2024, 779 mil millones de pesos, hoy tenemos 892 mil millones de pesos en el Fondo de Vivienda. Y ya sumando lo que tenemos en el Fondo de Vivienda más lo que tenemos en la Tesorería, disponibles para construcción sumamos ya casi 980 mil millones de pesos, casi el billón de pesos. Entonces los recursos financieros del Infonavit están bastante bien”.

En cuanto a la cartera vencida, la situación ha quedado totalmente saneada, pues los 4 millones 850 mil créditos impagables han sido totalmente reestructurados. (Por Arturo García Caudillo)