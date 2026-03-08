En los cuartos de final de la Copa de Escocia, el Celtic de Glasgow con Julián Araujo de titular y jugando todo el encuentro, derrotó en penales por 4-2 al Rangers tras el empate a cero en el tipo regular.

Al final tuvo que intervenir la policía para evitar un enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos tras la invasión de la cancha del Ibrox Park de parte de los seguidores del Rangers y evitar así lo que pudo haber terminado como una batalla campal.

Mientras tanto, el Fulham y Raúl Jiménez quedaron eliminados en la FA Cup de Inglaterra al caer esta mañana en casa por 1-0 ante el Southampton. El delantero mexicano no inicio el juego y entró de cambio hasta el minuto 92.

En tanto que el Porta Vale de la tercera división de Inglaterra dio la sorpresa al eliminar por 1-0 al Sunderland, Mientras que el Leeds United dejó fuera al Norwich City al imponerse 3-0. (Por Manuel Trujillo Soriano)