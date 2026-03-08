El atleta ugandés Jacob Kiplimo estableció hoy nuevo récord mundial de medio maratón al parar los cronómetros en 57 minutos y 20 segundos, en el Medio Maratón de Lisboa. Kiplimo superó por 10 segundos la marca anterior de 57:30 establecida por el etíope Yomif Kejelcha en Valencia 2024, Se convierte en el único hombre en la historia en que ha bajado 5 veces de los 58 minutos en esta distancia, consolidándose como el corredor más rápido en la historia de los 21 km.

En la capital portuguesa ya se había conseguido en 2021 el récord mundial de la distancia con un tiempo de 57:31. (Por Manuel Trujillo Soriano