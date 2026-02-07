El boxeador jalisciense Christian Medina retuvo el fajín gallo de la Organización Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime al capitalino Adrián ‘Gatito’ Curiel en combate celebrado ante un lleno en el Domo del Code.

“Chispa” Medina se llevó la tarjetas de los jueces por 120-108, 116-112 y 115-113, para lograr el éxito en su primera defensa.

Medina se mostró feliz al final de la pelea: “Gracias a toda la gente de Guadalajara, gracias a mi familia, gracias por todo el apoyo, es un honor pelear aquí, en Code, donde nací. Queríamos una pelea que nos exigiera. Sabíamos que saldría así, no nos sorprendió”, dijo.

En la pelea coestelar, el capitalino Alberto Mora defendió su cinturón peso Pluma NABO de la Organización Mundial de Boxeo al imponerse por decisión unánime al regiomontano José Amaro en duelo que se pactó a 10 rounds. (Por Martín Navarro Vásquez)