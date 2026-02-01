La final de la Serie del Caribe será mexicana. Con un racimo de tres carreras en la séptima entrada y una espectacular labor defensiva, los Charros de Jalisco remontaron un marcador adverso y vencieron este viernes a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, 8 carreras por 6 en la segunda semifinal, para clasificar a la gran final de la Serie del Caribe, en la que enfrentarán este sábado a los Tomateros de Culiacán que por su parte derrotaron a los favoritos Leones del Escogido 9 carreras por 4.

L a victoria fue para Gerardo Reyes, con salvamento de Trevor Clifton, mientras que Derek West cargó con la derrota. El encuentro incluyó cuatro cuadrangulares: por los mexicanos conectaron Connor Hollis y Bligh Madris, y por los boricuas Yohandy Morales y Gabriel Cancel.

Hoy la final será a las 7 de la noche y se espera el lleno en el estadio Panamericano. (Por Martín Navarro Vásquez)