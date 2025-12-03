El Consejo Mundial de Boxeo despojó del título Supermediano al estadounidense, Terence Crawford, quien no pagó la cuota del 0.6 por ciento (300 mil dólares) de la premiación que recibió al vencer al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez; informó hoy en la Convención Anual del CMB que se realiza en Tailandia, el presidente del organismo, Mauricio Sulaiman.

“Fue una decisión complicada estamos desconociendo a Terence Crawford como campeón del mundo, es lo último que un organismo desea hacer, el Consejo ha estado en la esquina de Crawford durante muchísimos años, él se ha beneficiado del Consejo Mundial de mucha maneras y él decide no respetarlo y pue es su decisión le deseamos éxito, suerte. Yo le mande muchas WhatsApp me contestaba, él estaba invitado a la Convención se tuvo una comunicación inicial y después ya nunca contesto y llegamos al ultimátum que tampoco contesto entonces tuvimos que proceder”.

De esta manera, el “Canelo” podría tener un combate directo por el campeonato cuando él lo pida. (Por Manuel Trujillo Soriano)