Elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a un hombre que portaba aproximadamente medio kilo de droga sintética tipo cristal, durante un operativo antinarcomenudeo realizado en la colonia Lomas del Mirador.

De acuerdo con el informe policial, el sujeto emprendió la huida al notar la presencia de los oficiales y presuntamente arrojó una bolsa de plástico al suelo. Aunque la revisión corporal no arrojó objetos ilícitos, en la bolsa abandonada se localizó material granulado con características propias del cristal.

El detenido, identificado como Brandon “N”, de 23 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República, para que se determine su situación jurídica. (Por Edgar Flores Maciel)