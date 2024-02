El famoso standupero Alex Fernández, regresa a Guadalajara, para celebrar sus 10 años de carrera con un show que será un recorrido a lo largo de sus anécdotas y chistes.

El comediante espera el público tapatío disfrute la gran producción que trae de la mano de los invitados especiales y escenografías significativas de su carrera como el primer escenario al que se subió a dar un show, y hasta números musicales que acompañan el espectáculo, que espera pueda documentar o publicar en algún formato diferente a sus especiales de comedia.

“Me dan ganas de documentarlo porque se hace una fiesta muy bonita y chance y hasta lo grabamos, quisiera nada más el audio, quizás, no sé, si quiero grabarlo en video, pero traigo ganas de que esto lo hagamos un álbum porque soy un un nostálgico que cree en objeto arte y hacer un álbum de comedia pues puede estar bonito no sé me gusta hacer de todo”.

Alex se presentará en el Teatro Diana el próximo 01 de Marzo, para celebrar con los tapatíos sus éxitos. (Por Pilar Gutiérrez)