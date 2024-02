A pesar de los obstáculos que han puesto organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas, seguirán las obras del Tren Maya, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces estamos sorteando eso, vamos a cumplir, se van a entregar todos los estudios, pero pues el tren no se va a detener. Puede ser que nos digan no trabajen aquí, pero tenemos muchos tramos para seguir trabajando y ya vamos a a inaugurar el tramo de Cancún a playas, precisamente, a Playa del Carmen. El día 29 en la mañana inauguramos de Cancún a Playa. Son como 50 kilómetros”.

De paso denunció que Green Peace pide moches a empresas para permitir que se lleven a cabo las obras encargadas por el Gobierno Federal, aunque no quiso especificar cuáles. (Por Arturo García Caudillo)