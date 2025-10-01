El comediante y standupero Carlos Ballarta, visitó Guadalajara para presentar su espectáculo Tlatoani en el cine, un show con el que estuvo de gira por México, Estados Unidos y Europa. En entrevista con Notisistema, Ballarta aseguró que cerró algunas de sus redes sociales, con la finalidad de no ser confundido con ser un influencer y se le siga reconociendo como comediante.

“Hoy en día, al menos en México, como que la profesión de comediante muchas veces se desdibuja mucho la figura del influencer, con la figura de la persona de redes sociales, e intento yo un poco medio desmarcarme de eso y concentrarme más en mi chamba, e intentar que digamos que la forma en la que puedo dar a influenciar algo de algún modo, sea a través siempre de mi trabajo, también cerré yo Twitter, justo para intentar desmarcarme un poco de esta figura de influencer-comediante y trabajar más en lo que es un comediante”

Carlos Ballarta mencionó que ya comienza a trabajar en su próximo espectáculo que podría traer a Guadalajara para el próximo año. (Por Katia Plascencia Muciño)