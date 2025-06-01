La Fiscalía de Jalisco confirmó que se localizó con vida a un estudiante del Centro de Educación Media Superior a Distancia de la Universidad de Guadalajara.

Se trata de un joven de 15 años quien era buscado desde finales de marzo de este año.

La última vez que la familia tuvo contacto con el muchacho fue el 27 de marzo, cuando se dirigía a su hogar.

Su madre, Melanie, detalló que el último mensaje de texto que recibieron fue cuando el joven le avisó a su padre que ya iba de regreso a casa, pero no llegó.