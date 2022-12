El comediante Teo González está por cumplir 40 años de trayectoria profesional, en la que siempre se ha caracterizado por su humor blanco y totalmente familiar. En entrevista con Notisistema, el llamado “Comediante de la cola de caballo” reveló por qué no ha querido cambiar su estilo de trabajar:

“Por qué no es necesario, mira, ¿quién no conoce Chespirito? es atemporal, ¿por qué es atemporal? porque hizo comedia familiar, las comedias que fueron grotescas, vulgares, ya pasaron, no se hicieron clásicas, si yo hago comedia para la familia voy a tener más tiempo de vida en el trabajo que alguien que solamente es de moda, las modas pasan, entonces hago comedia familiar voy a estar vigente por un rato.

Teo González junto a Cessy Casanova estarán realizando un espectáculo en Guadalajara para recibir el año nuevo. (Por Katia Plascencia Muciño)