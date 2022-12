La mayoría de Morena y sus aliados en el Senado, aprobó en lo general y en lo particular, el segundo dictamen del Plan B de reforma electoral. De esta forma, se pondrá fin a la veda y se permitirá que los funcionarios públicos podrán hacer campaña en cualquier época, como explica la senadora priísta Claudia Ruíz Massieu.

“Que se siga difuminando la frontera entre partido y gobierno, a tal punto que ya no sepamos si es el partido el que está gobernando, o es el gobernante el que está dirigiendo al partido; en segundo lugar, que los recursos públicos a disposición del Estado los usen de manera permanente los funcionarios, no para hacer su trabajo, sino para apuntalar a su partido, para promover sus propias candidaturas; y finalmente, la posibilidad de que la gestión pública en el país transite a una etapa de campaña permanente”.

Debido a que se les hicieron modificaciones, los dos dictámenes que comprenden el Plan B fueron devueltos a la Cámara de Diputados. (Por Arturo García Caudillo)