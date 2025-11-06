El conferencista y escritor, Daniel Habif, regresará a Guadalajara para ofrecer una nueva conferencia con la que busca transformar la perspectiva de sus seguidores, a través de técnicas y métodos que él mismo ha diseñado, así lo mencionó en entrevista con Notisistema:

“Esto no es únicamente para quien está pasando una temporada compleja, lo que pasa es que la gente piensa que el dolor nunca va a aparecer, pero a todos nos llega un momento en la vida se nos parte en dos y yo soy una persona que ha estructurado un método, ha generado una técnica y que le ofrece a la gente, estas herramientas tienen resultados bastante concretos, porque no se trata de venir y vamos a sonreír y negar la vida”.

Daniel Habif se presentará el próximo domingo 9 de noviembre en el Teatro Diana. (Por Katia Plascencia Muciño)