El gol que Raúl Jiménez le metió a Canadá en las Semifinales de la Nations League, fue elegido como la mejor anotación del año 2025 de la Concacaf, informó el organismo que regula el futbol regional mediante un comunicado.

La Concacaf destaca además la ejecución de tiro libre del delantero del Fulham y de la Selección Mexicana. Con ese gol Jiménez, selló la victoria de 2-0 que le dio el pase a México a la Final en ese torneo, y que la postre lo gano al derrotar a Panamá. (Por Manuel Trujillo Soriano)