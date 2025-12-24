La mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso respaldarán la decisión de la presidenta Sheinbaum, de no aplicar el IEPS a videojuegos violentos, así lo informa el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
“El Congreso tiene que modificar la Ley de Ingresos y derogar este artículo para que esta tasa del 8 por ciento no se aplique a los videojuegos. Nosotros coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum y estamos de acuerdo en derogarlo, una vez que iniciemos el proceso formal y que recibamos la iniciativa para retirar este impuesto procederemos a oportunamente a votarlo para su derogación. Una buena decisión que la presidenta ha tomado y que ahora toca al Legislativo darle forma”.
Con este impuesto se esperaba recaudar alrededor de 183 millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)
El Congreso respaldará decisión de no aplicar el IEPS a videojuegos: Monreal
