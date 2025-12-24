La mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso respaldarán la decisión de la presidenta Sheinbaum, de no aplicar el IEPS a videojuegos violentos, así lo informa el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“El Congreso tiene que modificar la Ley de Ingresos y derogar este artículo para que esta tasa del 8 por ciento no se aplique a los videojuegos. Nosotros coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum y estamos de acuerdo en derogarlo, una vez que iniciemos el proceso formal y que recibamos la iniciativa para retirar este impuesto procederemos a oportunamente a votarlo para su derogación. Una buena decisión que la presidenta ha tomado y que ahora toca al Legislativo darle forma”.

Con este impuesto se esperaba recaudar alrededor de 183 millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)